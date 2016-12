"Nëse BDI pranon kushtet e OBRM-PDUKM, do bëjë vetëvrasje politike (VIDEO)

Shtuar më 27/12/2016, ora 12:36

Pas publikimit të rezultateve përfundimtare të KSHZ-së për zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Republikën e Maqedonisë, partive politike pjesëmarrëse në zgjedhje do t'i duhet që të formojnë sa më shpejtë qeverinë e ardhshme.Por, se çfarë qeverie i nevojitet Maqedonisë, ish-Ministri i Shëndetësisë dhe ish kryetari i DR-së, Imer Selmani, ka folur në emisionin "360 gradë" në "Alsat M" rreth kombinatorikave se çfarë mund t'u ndodhë partive shqiptare nëse koalicionojnë me partinë maqedonase apo anasjelltas."Në qoftë se BDI pranon një qeverisje të tillë dhe i pranon kushtet e OBRM-PDUKM, do të bëjë vetëvrasje politike ", ka thënë Imeri."Por nga ana tjetër, vetë OBRM-PDUKM-ja, në qoftë se tërhiqet nga premtimet publike, nuk do të lejojë dygjuhësinë, nuk do të lejojnë vazhdimin e mandatit të PSP-së, vijmë në një konkluzion të shëndoshë se këta thjeshtë nuk mund të kenë dëshirë të bëjnë qeveri, por do të jenë të pamundësuar për shkak se në agjendën e tyre politike dhe nuk mund të përputhen", ka thënë ish-kreu i BDI-së Imer Selmani. /albeu.com/