Njihuni me shqiptarin që ruan vipat e botës (FOTO LAJM)

Shtuar më 05/07/2017, ora 10:20

Ky është shqiptari me origjinë nga fshati Verban i Vitisë por që jeton në Gjermani , Refik Sulejmani.Këtë truproje e sheh duke ruajtur njerëz të rëndësishëm botëror nga bukuroshet top-modele e deri te politikanët.Mësohet se Refiku ka edhe firmën e tij R.S Security në Gjermani me licensën duhur e ku punëtorët e tij mund të bëjnë rolin e bodygardit kudo me personalitete në botë.Ndërsa këtë punë dhe profesion mendon ta hapë e ta zhvillojë edhe në Kosovë.