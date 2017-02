Maqedonasit dalin në protesta kundër shqiptarëve dhe ndarjes së Maqedonisë (VIDEO)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 24/02/2017, ora 18:23

Me qindra qytetarë sot së bashku me aktivistët e shoqatës së re “Të palëkundurit ”, filluan marshimin nga katedralja në Shkup drejt Parlamentit.Protesta është në shenjë pakënaqësie kundër zyrtarizimit të gjuhës shqipe , dhe siç thonë ata edhe kundër ndarjes së Maqedonisë, transmeton TetovaSot.Kreu i Organizatës “Të palëkundurit ”, Dragan Ugrinovski, deklaroi se janë grumbulluar vullnetarisht për të mbrojtur Maqedoninë dhe apeloi tek mediat që të mos e etiketojnë ose ndërlidhin këtë Organizatë me partitë politike. /albeu.com/