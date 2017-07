Nimetz sot takohet me Zaevin dhe Dimitrovin

Shtuar më 03/07/2017, ora 10:25

I dërguari i posaçëm i OKB-së për të ndërmjetësuar në zgjidhjen e çështjes së emrit ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë, Matthew Nimetz , po qëndron më Maqedoni , ku tashmë ka realizuar takim me kreun e shtetit, Xhorge Ivanov, Nimetz do të takohet edhe me kryeministrin Zoran Zaev, por edhe me ministrin për Punë të Jashtme, Nikolla Dimitrov.Vizitia e ndërmjetësuesit të OKB-së shihet si një shtytje ndaj status-quo-së së re rreth çështjes së emrit, pas ndryshimit të pushtetit në Maqedoni , që thuhet se e ka lehtësuar situatën dhe mund të sjell në një zgjidhje afatgjate të kësaj çështje.