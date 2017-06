Nikolla Gruevski do të paditet edhe nga protestues të Revolucionit Laraman

Shtuar më 30/06/2017, ora 14:09

Një grup aktivistësh pjesëmarrës në protestat e Revolucionit Laraman do ta paditin liderin e VMRO-DPME-së, Nikolla Gruevski , përcjell Telegrafi Maqedoni.Sipas Makfax, bëhet fjalë për më shumë se 1200 aktivistë që janë pjesë e grupit ”Paditësit” në rrjetin social Facebook.Ata do të angazhojnë një avokat dhe do ta paditin Gruevskin për shpifje dhe ofendime.Padia vjen pasi që Gruevski i quajti "rrugaçë" dhe "shërbëtorë të Zaevit" pjesëmarrësit e protestave kundër Ivanovit, pas shpalljes së vendimit të tij për faljen e mbi 50 politikanëve të ndjekur penalisht.