Nga janari i vitit të ardhshëm implementohet taksa progresive

Shtuar më 18/11/2017, ora 17:48

Qytetarët me paga të larta nga janari i vitit të ardhshëm do të ndajnë më shumë para nga paga bruto për kontributet sociale.Qeveria në mbledhjen e mbrëmshme vendosi që bazën më të lartë mujore për llogaritjen e kontributeve ta zhvendos nga 12 në 16 paga Kjo do të thotë ata që marrin pagë mujore , 16 apo më shumë paga mesatare, që aktualisht arrin në rreth 367.000 denarë do të paguajnë kontribute në këtë shumë.Ky kufizim aktualisht qëndron në pothuajse 275.000 denarë, që do të thotë se ky ndryshim legjislativ do të godet xhepat e atyre që marrin paga mbi këtë shumë.Në këtë mënyrë, punonjësit me paga të larta do të kontribuojnë më shumë në fondet për sigurimin pensional dhe shëndetësor. Kjo masë u paralajmërua në programin e qeverisë së LSDM-së. /albeu.com/