Nga e hëna priten reshje dëbore në Maqedoni

Shtuar më 17/11/2017, ora 21:43

Reshjet e shiut pritet të na shoqërojë edhe gjatë ditës së nesërme, ndërsa të hënën në pjesët veriperëndimore të vendit priten edhe reshje dëbore dhe mot më i ftohtë.Siç njoftojnë nga Enti Hidrometeorologjik gjatë javës që vjen temperaturat do të lëvizin prej 0 deri në -4 gradë celsius në mëngjes ndërkohë gjatë ditës do të lëvizin prej 5 deri në 13 gradë.Gjithashtu, temperaturat në fjalë do të shoqërohen edhe me erë të fortë nga veriu, posaçërisht në orët e paradites.“Gjatë ditës së nesërme priten reshje të dobëta të shiut , posaçërisht në vendet më të larta temperaturat do të jenë në rënie.Megjithatë, të dielën drejt të hënës pritet të jemi nën ndikimin e një mase më të ftohtë që do të shkaktojë reshje lokale të shiut , ndërsa në pjesët veriperëndimore të vendit priten edhe reshje të borës.Pastaj do të vijoj mot stabil me temperatura të ulëta të cilat do të jenë të ngjashme me ato të mëngjesit dhe reshje lokale të borës”, deklaroi Dushanka, Tanushevska, Enti Hidrometeorologjik. /albeu.com/