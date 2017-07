Nesër pasdite prishet moti, nisin shirat dhe bien temperaturat

Shtuar më 01/07/2017, ora 16:21

Nesër pasdite dhe në orët e mbrëmjes një masë ajrore e cila do të vijë nga veriu do sjellë mot i paqëndrueshëm me reshje shiu dhe bubullima. Temperaturat e ditës do të bien duke filluar nga pjesa veriore për 5 gradë ndërsa në pjesët jugore do mbajë mot i ngrohtë.Të hënën do mbajë mot i paqëndrueshëm me shi lokal, do fryjë erë e fuqishme e cila do sjellë rënie të temperaturave për 10 gradë. Stabilizimi i motit pritet ditën e martë.