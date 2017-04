Në vitet 80, koha kur Ali Ahmeti ishte në LPK

Shtuar më 26/04/2017, ora 12:54

Mediet e Maqedonisë kanë publikuar së fundmi një foto ku kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti së bashku me Bardhyl Mahmutin, Xhavit Halitin dhe Azem Sylën, rreth viteve 80, kur ata ishin pjesë e LPK-së.Ditë më parë në Kollare të Kërçovës u shpalos Pllaka përkujtimore në shenjë kujtimi për mbledhjen konsultative të Lëvizjes Popullore të Republikës së Kosovës, ku u diskutua për për situatën politike të vendit, kombëtare dhe ndërkombëtare , me theks të veçantë rreth gjendjes në Kosovë dhe në Maqedoni, të cilën OKB-ja, e pranoi si shtet te ri, me pretekstin e krijimit të një zone stabile në këtë pjesë të Ballkanit, por pa njohur vullnetin e mbi 1 milion shqiptarëve që jetojnë në këtë Republikë. /albeu.com/