Ndryshon orari i punës në Administratën Publike në Maqedoni

Shtuar më 04/07/2017, ora 15:53

Qeveria e Maqedonisë ka vendosur që të zbatojë orarw pune të ndryshëm për të gjithë të punë suarit në administratën publike , kurse në disa institucione të caktuara do të ketë punë me dy ndërrime.Ministri i Administratës Publike dhe Shoqërisë Informatike, Damjan Mançevski, deklaroi se vendimi do të hyjë në fuqi nga 1 shtatori i këtij viti.Me këtë vendim, orari i punë s do të fillojë në 7:30 dhe 8:30 dhe do të përfundojë më 15:30 dhe 16:30, pra 8 orë punë.Me këtë vendim rregullohet edhe puna me dy ndërrime në disa institucione ,si në Drejtorinë për të Hyra Publike (DHP), Drejtorinë e Doganave, Drejtorinë për Administrimin me Librin Amë, Ministrinë e Punë ve të Brendshme, Njësitë rajonale në Sektorin për punë menaxhuese-mbikëqyrëse, në Departamentin për punë me qytetarët, Ministrinë për Mbrojtje – Departamenti për mbrojtje të rajonit me qytete dhe komuna në përbërje, shkruan telegraf.Orari i punë s në këto institucione është prej 7:00 e deri më 14:30 dhe prej 14:00 e deri më 21:30, si edhe e shtuna e parë e muajit, nga 8:00 e deri më 16:00.