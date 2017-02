Naunovski: Platforma shqiptare të analizohet seriozisht

Shtuar më 16/02/2017, ora 12:40

"Për fat të keq ka ardhur koha kur hija kombëtare maqedonase patjetër që duhet të mbrohet vet.Ne maqedonasit jemi në pozitë të tillë që mund të humbim dhe shtetin për shkak se nuk kemi platformë maqedonase ", ka thënë Toni Naunovski gjatë emisionit "Argumenti" në "Tv Nova"."Kjo që tani po del nga hija e thellë kolektive në popullin maqedonas është reagim vetmbrojtës të një platforme të madhe shqiptare e cila me të vërtetë është një eksces në këtë kohë kritike.Konsultimet specifike politike dhe animoziteti mes partive politike maqedonase e cila egziston shumë vite më herët, tani po mbizotëron përshkak të sjelljes jopërgjegjëse të udhëheqësisë aktuale të LSDM-së, ndërkaq ne këtë nuk e meritojmë këtë që po e bëjnë me platformën", theksoi Naunovski Ai shtoi se platforma e nënshkruar nga Edi Rama, i cili është kryeministër i shtetit fqinj, të analizohet me seriozitet në të gjitha konseksionet negative. /albeu.com/