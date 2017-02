Najçevska: Turpërohem nga shteti ku lëvizja falas me tren është gjëja më e mirë që bën

Shtuar më 15/02/2017, ora 13:41

Pedagogia Mirjana Najçevska, ka thënë se ndihet e turpëruar nga shteti i saj i cili e vetmja gjë që mund të bëjë me mirë, është t'i ofrojë qytetarëve të saj transport me tren Reagimi i saj ka ardhur pas ditës së djeshme ku më shumë se 100 pensionistë u përleshën për të hipur falas me tren "Nuk e di a e kuptoni se sa e dhimbshme është kjo. Sa e dhimbshme është që njerëzit të sillen deri në këtë gjendje që të përleshen për vozitje pa pagesë në tren Sa e dhimbshme është që pleqërit duhet të nënçmohen që të fitojnë ndonjë 'aheng' në jetë.Sa mizor që jemi si shoqëri që të lejojmë që njerëzit të ekspozohen në kësi lloj shkelje të ndërgjegjes për pije falas ose ndonjë sanduiç.Në vend se menjëherë të lëshohen edhe dy, tre, katër trena dhe të gjithë të munden të shkojnë, janë sjellur policë.Turpërohem be njerëz nga shteti në të cilën njësitë speciale shpërndajnë penzionerë.Turpërohem nga shteti në të cilën gjëja më e bukur që mund ti ndodhë një njeriut është që të fitojë vozitje falas me tren ose sanduiç falas Po turpërohem nga shteti e cila ndërtoi qindra simbole, ndërsa qytetarët i shëndruan në krimba që përleshen për troha buke.Nuk mundem më të duroj shkrime si: 'Penzionerët janë me aftësi të kufizuara në moshën më të rritur. Vetëm kur presin në mëngjes që të zënë rend në bankë. Atëherë thyejnë rekorde në shpejtësi, gatishmëri dhe luftë'.Çfarë po ndodh me ju bre njerëz? Ata janë prindër të dikujt. Ata janë gjyshër të dikujt.Ata janë njerëz të cilët nuk do të duhej aspak të presin nëpër banka por të ketë shërbime të cilët do tua lehtësonin jetën deri në maksimum, dhe nuk duhet të qëndrojnë me orë të tëra për të paguar llogaritë, dhe më pas dikush ti nënçmon dhe t’i përqesh.Të pështyjë bre shoqërinë e cila nuk i respekton më të vjetrit", ka shrkuar pedagogia në profiline saj në "Facebook". /albeu.com/