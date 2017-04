Muki mesazh BDI-së dhe Besës, ja çfarë i thotë

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 30/04/2017, ora 11:13

Deputeti shqiptar i LSDM-së, Muhamed Zekiri, në një postim në profilin e tij në Facebook, ka thënë se po i ndjek me shqetësim përplasjet e aktivistëve të BDI-së dhe Lëvizjes Besa."Me shqetësim po ndjek përplasjet e aktivistëve të BDI-së dhe Lëvizjes Besa pas tmerrit qe ndodhi nen organizimin e horrave te VMRO DPMNE-se ne parlament.Ndoshta nuk me takon por vetem desha te bej nje apel deri tek Ju vllezer te dashur. Eshte koha te ndaloj perçarja dhe perplasjet mes vete, eshte koha kur duhet sikur asnjher me pare te jemi te pergjegjeshem, kujdesshem dhe unik perballe nje organizate terroriste shoviniste dhe kriminele siç eshte VMRO DPMNE.Nuk eshte koha e fushates zgjedhore, eshte koha kur secili nga ne duhet te jete vigjilent dhe te kontriboj per largimin e krimineleve te VMRO-se, e jo me vetedije ose pa vetedije te kontribojm pikerishte skenareve famekeqe te pergaditura nga partia e Gruevskit, Mijallkovit dhe Çavkovit!!!", ka shkruar Zekiri. /albeu.com/