Muhamed Zekiri: I dimë me emra se kush i ka hapur dyert e Kuvendit

Shtuar më 28/04/2017, ora 22:24

Deputeti i LSDM-së, Muhamed Zekiri sonte në “Click Plus” tha se e dinë të gjithë se kush i ka hapur dyert Kuvendit që huliganët hynin brenda dhe ushtronin dhunë mbi deputetët.“E dimë kush i ka hapur dyert Kuvendit me emër e mbiemër” tha Zekiri Zekiri gjithashtu tha se në sallën e konferencës kur hynë huliganët atëherë sigurimi i Oliver Saspovskit ka gjuajtur me armë lart për të ndaluar turmën.“Mos kishte gjuajtur sigurimi i Spasovskit do të kishte viktima” tha Muhamed Zekiri . /albeu.com/