Moti sot në Maqedoni

Shtuar më 06/07/2017, ora 08:08

Parashikimi i motit për sot në mbarë territorin e Maqedonisë kryesisht do të jetë me diell dhe i nxehtë, me erë mesatare që do të fryejnë nga drejtimi Temperatura e mëngjesit do të lëvizë prej 10 deri 19 gradë, ndërsa ajo e ditës prej 29 deri 36 gradë Celsius. /albeu.com/