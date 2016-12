MOST: Rivotimi në Tearcë u zhvillua në atmosferë të qetë

Shtuar më 26/12/2016, ora 13:26

Organizata qytetare "MOST", në një deklaratë për shtyp ka thënë se rivotimi në Tearcë përgjithësisht u zhvillua në një situatë të qetë. Rivotimi në vendvotimin '2011' në Tearcë ka qenë në rregull, pa incidente, përveç se u regjistruar përpjekje për ryshfet", thuhet në deklaratën e parë të organizatës qytetare MOST.MOST e ka ndjekur procesin e djeshëm zgjedhor me dy vëzhgues, si dhe dy ekipe mobile të cilët e kanë vëzhguar situatën rreth vendvotimit.Në fund, MOST ka falenderuar qytetarët të cilët në mënyrë të dinjitetshme e ndihmuan procesin vendor. /albeu.com/