Ministri i ri i Shëndetësisë, Sela: Presim që Zaev të kërkojë kandidatin tonë

Shtuar më 15/11/2017, ora 12:15

Kanë kaluar dy javë kur ish ministri i shëndetësisë, Arben Taravari, zyrtarisht është ulur në kolltukun e kryetarit të komunës në Gostivar, ndërsa në vendin i tij akoma është bosh.Zijadin Sela , lideri i Aleancës për Shqiptarët, e cila gjatë ndarjes së kulaçit qeveritar e mori ministrinë e shëndetësisë dhe pritet të propozojë kandidat tjetër për ministër, thotë se ata nuk janë fajtorë për këtë ngecje."Ne kemi më shumë kandidatë kualitativ për këtë funksion. Por, presim që kryeministri Zaev të kërkojë propozim prej nesh. Kur ta bë një gjë të tillë, ne menjëherë do të realizojmë seancë të Kryesisë Qendrore. Do t’i hedhim propozimet në votim dhe atë që do ta zgjedhim, do t’ia propozojmë kryeministrit", ka deklaruar Sela për DV. /albeu.com/