Ministri britanik Dankan, mesazh në gjuhën shqipe Maqedonisë

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 23/02/2017, ora 16:17

Ministri britanik për Evropë dhe Amerikë, Alen Dankan , u ka dërguar një mesazh në gjuhën shqipe liderëve të partive politike në Maqedoni."Implementimi i shpejtë i prioriteteve reformuese", thuhet në njërin nga mesazhet që ministri britanik u ka përcjellë partive dhe liderëve partiak.Gjatë vizitës në Maqedoni sot dhe nesër, ai pritet të takohet me presidentin Gjorge Ivanov, me kryetarët e partive parlamentare, me sektorin joqeveritar dhe me përfaqësuesit e Prokurorisë Speciale Publike.Para arritjes në Shkup, Dankan shkroi në gjuhën maqedonase, angleze dhe shqipe në faqen e Ministrisë për Punë të Jashtme Britanike ku shpjegon qëllimin e vizitës. /albeu.com/