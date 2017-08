Milaim Zeka kërcënon PAN-in: Sillni kandidat ose...

Shtuar më 15/08/2017, ora 14:11

Ndërkohë që Kosova është në një ngërç institucional, deputeti i NISMA-s, pjesë e PAN-it, Milaim Zeka ka bërë një deklaratë të fortë gjatë mesditës së sotme.Sipas tij, nëse PAN nuk sjell një emër për kreun e Kuvendit atëherë ai do të votojë kundër.Deputeti i Nisma për Kosovën, Milaim Zeka ka kërcënuar se në rast që PAN nuk sjell emër të kandidatit për kryeparlamentar më së largu deri të hënën, ai do të jetë kundër.“Çdo budallallek, e ka një fund. Çdo konflikt, e ka një marrëveshje. Çdo bllokadë, një zgjidhje. Kjo loja e VV-së, duke bojkotuar mbledhjet konsultative, duhet ta ketë një fund për PAN-in. Nëse PAN-i, deri javën që vjen, nuk do ta sjell emrin e kandidatit për kryetar të Parlamentit, unë si deputet i Kosovës, do të dale me këto propozime:1. Nisma të largohet nga PAN2. NISMA të propozoje kandidatin për Kryetar të Parlamentit, në emër të PAN-it3. Nëse asnjëra alternative, vota ime nuk shkon për PAN-in dhe krejt këtë e bëjë për hirë të votueseve të mi, dhe që politiken e parlamentin, nuk i shoh si shtratin tim të fundit në jetën time!!!”, ka shkruar Zeka në profilin e tij në facebook. /albeu.com/