Mikullovci nuk sheh "dritë" as nga zgjedhjet e reja

Shtuar më 15/08/2017, ora 09:22

Adem Mikullovci , të cilit i ka rënë të dretojë seancën konstituive të Kuvendit për shkak të moshës, ka bërë thirrje që partitë të tejkalojnë interesat e ngushta duke i hapur rrugën ngritjes së institucioneve të Kosovës."Unë po përpiqem të jem kryesues i Kuvendit i të gjithë deputetëve".,- citohet ai nga Epoka e Re. Mikullovci ka bërë me dije se në takimin e së mërkurës do të kërkojë nga PAN-i ta prezantojë emrin e kandidatit për kryetar të Kuvendit dhe të përfundojë ky proces , që pastaj t’i hapet rruga formimit të Qeverisë.Ai ka thënë se i druhet faktit se konstituimi i Kuvendit mund të zvarritet pafundësisht ndërkohë që ka përjashtuar opsionin e zgjedhjeve të reja, të cilat do të sillnin të njëjtën situatë sipas tij. /albeu.com/