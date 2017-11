Mickovski: Mukoski nuk ka dhënë urdhër për dhunën në Kuvend!

Shtuar më 14/11/2017, ora 22:31

Sekretari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickovski në një intervistë për TV24 ka deklaruar se kolegu i tij, Krsto Mukoski i ka thënë se nuk ka ndihmuar që të hapen dyert në ditën e përgjakshme në Kuvend e as nuk ka ndihmuar dhunuesit duke ju dhënë instruksione. Mukoski më ka thënë se nuk ka dhënë instruksione gjatë ditës së përgjakshme në Kuvend e as nuk ka qenë e pjesë e grupit dhunues” tha mes tjerash Mickovski Mickovski ka thënë se nuk do që t’i komentojë ”bombat” e opozitës së atëhershme pas mos përfunduar të gjithë proceset gjyqësore./albeu.com/