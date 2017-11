Mësoni kur do të bjerë borë në Maqedoni

Shtuar më 18/11/2017, ora 10:37

Moti sot në Maqedoni pritet të jetë me vranësira dhe reshje lokale të shiut , kryesisht në pjesët juglindore të vendit.Temperatura e mëngjesit do të lëvizë nga 2 deri më 11 gradë celsius , ndërsa ajo e ditës prej 7 deri më 13 gradë celsius Në Shkup dhe rrethinë do të mbajë mot me vranësira dhe reshje të shiut , me temperaturë minimale 7 gradë dhe temperaturë maksimale 11 gradë celsius Nesër do të mbajë mot me reshje të shiut , kryesisht në pjesët veriperëndimore të vendiit dhe në pjesët malore do të jenë reshje të borës.