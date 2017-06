Mercedesin super luksoz të Gruevskit e kanë shqyer macet

Shtuar më 07/06/2017, ora 10:26

Kryeministri i Maqedonisë Zoranb Zaev tha se nuk do të ndërmerrnin prishje të ndërtimeve të dala nga projekti "Shkupi 2014" për shkak se ato do të shkaktonin kosto për qytetarët, përcjell Albeu.com, ndërkohë që u fokusua edhe tek makina super luksoze e Nikola Gruevskit."Shuma e “mercedesit” ka qenë 580.000 euro , nëse e shesim tash nuk do të kushtojë më shumë se 440.000 euro . Me shumë gjasa do ta shfrytëzojmë për delegacione ndërkombëtare. Ai është lënë në garazh, i shkatërruar, i shqyer nga macet . Shpresoj se ministri i Punëve të Brendshme sa më shpejtë do t’i thërrasë gazetarët që të shohin gjendjen e mercedesit"., - tha Zaev . /albeu.com/