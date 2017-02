Menduh Thaçi do rikthehet në krye të PDSH-së

Shtuar më 10/02/2017, ora 16:09

Partia Demokratike Shqiptare pritet të mbajë Kuvendin e saj Qendror , ku do të diskutohet rreth analizës së Raportit zgjedhor, që është dorëzuar në kryesinë qendrore të PDSH-së.Kuvendi qendror i PDSH-së do të caktojë edhe datën e mbajtjes së Kongresit të jashtëzakonshëm të PDSH-së, që do të mbahet pas vendimit për dorëheqje të kryetarit Thaçi , pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit.Burime partiake për "Tv Koha" thonë se në mbledhjet e deritanishme të degëve ku janë analizuar rezultatet zgjedhore, është refuzuar njëzëri pranimi i dorëheqjes së Thaçit, duke kërkuar që i njëjti të rikandidohet edhe një herë për kryetar të PDSH-së. /albeu.com/