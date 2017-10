Menduh Thaçi: Me fitoren e PDSH-së do të hapet një faqe e re e historisë

Shtuar më 07/10/2017, ora 21:40

“Mesazhi kryesor i këtyre zgjedhjeve është që shqiptarët në përgjithësi vendosin t’i japin një mesazh pakënaqësisë së madhe”, tha lideri i PDSH-së, Menduh Thaçi , në tubimin qendror në Tetovë, ku u bë promovimi i kandidatit të kësaj partie për kryetar të Tetovës, Bardhyl Dauti. Thaçi shtoi se beson që këtë mesazh do ta dëgjojnë edhe ndërkombëtarët, Shqipëria dhe Kosova, se shqiptarët e Maqedonisë vazhdojnë të jetojnë në mungesë totale të lirisë. Ai bëri thirrje që më 15 tetor të hapet një faqe e re e historisë ku do të votohet elita e vërtet e shqiptarëve të Maqedonisë, duke aluduar në kandidatët e partisë së tij, njofton shenja.“Me fitoren e PDSH-së në zgjedhjet lokale ne do të japim një mesazh , se aty ku duhet të jetë vendimmarrja për shtetin duhet të pyeten barabarsisht shqiptarët , e jo të përhapen muhabete se në komunat shqiptare tash në këto zgjedhje do të jenë vendimmarrës maqedonasit”, tha më tej Thaçi . /albeu.com/