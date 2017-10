Memedi: Ali Ahmeti e ka dëshmu epitetin kryeplak

Shtuar më 05/10/2017, ora 12:09

Kryetari i RDK-së, Vesel Memedi ka qëndruar pas asaj që ka thënë me pare duke e lartësuar kryetarin e BDI-së, Ali Ahmeti si kryeplak i shqiptarëve, sidomos në skenën politike në Maqedoni. Ai këtë e ka thënë në emisionin “Zig Zag” në Art Channel.“Ali Ahmeti meriton çdo respekt për gjithë atë kontribut që ka dhënë për 40 vjet. E ka dëshmu se është kryeplak , vetëm ai dhe nuk e meritojnë tjerët. E meriton këtë fjalë dhe mendojë se ky epitet është ndoshta i vogël.”, theksoi Memedi I pyetur se a ka besim tek Ali Ahmeti ai theksoi: “Unë flas vetëm për zotin Ali Ahmeti dhe këtu nuk kam dilemë.”“Dikush mund të mendojë se kur e kam dhënë më ka rrëshqit goja, por e them këtë me vetëdije të plotë dhe qëndrojë pas kësaj. Unë jam i ri në skenën politike dhe nuk mund të jem kombëtari më i madh se sa dikush që ka dhënë mbi 40 vjet e më shumë, por unë jap kontributin tim aq sa kam mundësi.”, theksoi kreu i RDK-së, Vesel Memedi . /INA/