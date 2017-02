Mediet greke: Zaevi i bindur se do të formojë qeverinë e re

Shtuar më 24/02/2017, ora 15:51

Mediet greke kanë shkruar sot për situatën politike në Maqedoni, duke thënë se kreu i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, Zoran Zaev, është i gatshëm të formojë qeverinë e re."Tani duhet të pajtohemi për ndarjen e ministrive dhe platformës së ardhshme qeveritare", shkruan gazeta greke "Katimerini", e cila shton se Zaev është optimist lidhur me pikëpamjet për koalicion qeveritar të kryesuar nga socialdemokratët. greke përkujton se partitë shqiptare në vend kanë thënë se do të marrin pjesë në qeveri në krye me Lidhjen Socialdemokrate dhe Zaevin, vetëm me kusht që të miratohet ligji me të cilin parashikohet përdorimi më i gjerë i gjuhës shqipe në vend. Gazeta shton se "njëra prej qëllimeve kryesore të partive shqiptare është zgjerimi i përdorimit të gjuhës shqipe , përderisa gjuha shqipe është gjuhë zyrtare vetëm në zonat ku qytetarët shqiptarë janë më shumë se 20 për qind e popullatës lokale". /albeu.com/