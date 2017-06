Mediat serbe: Ivanov dhe Vuçiç janë marrë vesh për agjentin serb Zhivaljeviç

Shtuar më 04/06/2017, ora 20:43

Sipas mediave serbe, presidentët e Maqedonisë dhe Serbisë, Gjorge Ivanov dhe Aleksandar Vuçiç, në mbledhjen e liderëve të Ballkanit në Brdo, janë marrë vesh që praninë e agjentit serb Goran Zhivaljeviç në Kuvendin e Maqedonisë natën kur u sulmuan deputetët, ta lënë ta zgjidhin “shërbimet” e dy vendeve, ndërsa kanë pasur diskutime edhe me presidentët e Shqipërisë dhe Kosovës, Bujar Nishani dhe Hashim Thaçi, përcjell Telegrafi.“B92” shkruan se Vuçiç vetë ka treguar se me Ivanovin kanë shkëmbyer fjalë të ashpra me presidentët e Shqipërisë dhe Kosovës.Temë e diskutimit të katër presidentëve kanë qenë Shqipëria e Madhe dhe ndërhyrja e shteteve në punët e brendshme të shteteve tjera./albeu.com/