Media austriake: Maqedonia të shuhet dhe të ndahet

Shtuar më 09/02/2017, ora 10:44

Deklarata e Kongresmenit amerikan Dana Rohrabacher, ka shkaktuar zemërim në Evropë me deklaratën e tij ku tha se Maqedonia duhet të ndahet mes Bullgarisë dhe Kosovës për shkak të konflikteve mes shumicës sllave dhe pakicës shqiptare në vend, shkruajnë mediet austriake "Sipas mendimit tim, situata aktuale në Maqedonisë nuk është e pranueshme. Populli nuk do të jetë kurrë në gjendje të bashkëjetojë pa tensione dhe trazira. Maqedonia për mua nuk është shtet", tha Rohrabacher të mërkurën për "Vizion Plus".Mediet maqedonase të zemëruara me propozimin për ndarje Ministria e Punëve të Jashtme të Maqedonisë natyrisht nuk u tregua e entuziazmuar nga ideja e Rohrabacherit dhe iu drejtua menjëherë të mërkurën Shteteve të Bashkuara për një prononcim zyrtar.Ndërkohë janë cituar prononcime të Ministrisë së Punëve të Jashtme amerikane dhe asaj bullgare, të cilat janë për ekzistimin e Maqedonisë.Edhe të gjitha mediat maqedonase u zemëruan të mërkurën në kryeqytetin maqedonas Shkup mbi idetë për ndarjen e vendit.Bullgaria ishte shteti i parë në botë, i cili më 16 janar 1992 e njohu Republikën e Maqedonisë. Edhe SHBA-të e kanë njohur Maqedoninë me emrin e saj kushtetues.Në kërkim të qeverisë: Kominsioneri i UE-së për zgjerim po ndërmjetëson Të enjten komisioneri për zgjerim i UE-së, Johannes Hahn, dëshiron të provojë të sjellë një shumicë për një qeveri. /albeu.com/