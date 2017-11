Ligji për gjuhët, më 22 nëntor mbahet seancë për fazën e dytë

Shtuar më 16/11/2017, ora 16:07

Më 22 nëntor do të mbahet seanca në Komisionin për Çështje Evropiane në të cilën në rend dite do të jetë propozim-ligji për përdorimin e gjuhëve në lexim të dytë.Në këtë fazë partitë do të mund të dorëzojnë amendamente për ligjin.Diskutimi sipas rregullores zgjat tre ditë. Më pas ligji shkon përsëri në seancë plenare në debat dhe pastaj deputetët deklarohen përfundimisht për tekstin.Deri tani amendamente kanë paralajmëruar OBRM-PDUKM-ja, LSDM-ja dhe Lëvizja Besa.