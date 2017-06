Mbyllet fushata elektorale në Kosovë

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 09/06/2017, ora 15:42

Në Kosovë mbyllet sot fushata elektorale për zgjedhjet e parakohshme të së dielës, një proces që nisi menjeherë pas shpërberjes së Parlamentit.Partitë kryesore janë gati të përballen me njëra tjetrën dhe të presin rezultatin përfundimtarë,Në orën 15:00, kandidati për kryeministër Ramush Haradinaj mbyll fushatën për koalicionin PDK, AAK dhe Nisma për Kosovë n.LDK-AKR-alternativa me kandidat Avdullah Hotin, në orën 17:00 dhe Albin Kurti me Vetëvendosjen në orën 21:00.Heshtja elektorale nis më 23.59 minuta. elektorale u zhvillua me ritme të shpejta për shkak të kohëzgjatjes së shkurtër vetëm 10 ditë dhe në fokus pati zhvillimin ekonomik.Në listën përfundimtare të votuesve janë 1 milion e 872 mijë e 941 qytetarë me të drejtë vote. /albeu.com/