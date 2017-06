Mbi 800 tërmete brenda 10 ditëve në Ohër

Shtuar më 29/06/2017, ora 11:58

Mbi 800 tërmete ka regjistruar rrjeti telemteriko-sizmologjik në Maqedoni në periudhë prej 18 qershorit deri më sot në rajonin epiqendror të Ohrit."Tërmetet janë kryesisht të dobëta me magnitudë midis 1 dhe 2 ballë. Me magnitudë n 2 dhe 3 sipas Rihterit janë regjistruar 31 tërmete , ndërsa me magnitudë më të madhe se 3 janë regjistruar 4 tërmete Më i fuqishmi ndodhi më 20 qershor në orën 15 e 10 minuta. Ai ishte me magnitudë të Rihterit prej 3,6 ballësh dhe është ndjerë në rajonin epiqendror me intensitet prej 5 ballëve sipas Shkallës makrosizmike evropiane", njoftoi Observatori sizmologjik në kuadër të Fakultetit Matematiko-natyror në Shkup.Theksojnë se sot në mëngjes janë regjistruar dhjetëra tërmete të cilat janë ndjerë në rajonin epiqendror të Ohrit me intensitet prej tre ballëve sipas Shkallës makrosizmike evropiane. /albeu.com/