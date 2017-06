Materialet e PSP-së dërgohen në Gjykatën Penale

Shtuar më 29/06/2017, ora 15:36

Ekipet e PSP-së sot pasdite pas konferencës për shtyp​ në të cilën prokurorja speciale Katica Janeva tha se ngren 17 akuza kundër 94 personave fizik dhe 7-të personave juridik, filluan me dërgimin e materialit dëshmues në Gjykatën Themelore 1.Dëshmitë, të paketuara në kuti u transferuan në Gjykatën Penale, ndërsa siç paralajmëroi Janeva sot edhe nesër vazhdimisht do të dërgohen në Gjykatë lëndët për të cilat janë ngritur akuza Prokurorja speciale theksoi se për procedimin nuk do të pritet përfundim të ferisë gjyqësore, e cila zakonisht fillon me 15 korrik, ndërsa përfundon në fillim të shtatorit, kështu që gjykata duhet të fillojë menjëherë në afat prej 24 orëve me procedurat sepse ka materiale urgjente për të cilat kërkohet arrestim të të akuzuarve. /albeu.com/