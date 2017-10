Maratonë 10 kilometërshe në Shkup

Gara 10 kilometërshe “ Shkupi vrapon ” në organizim të Wizz air, Maratona e Shkupit mbahet sot në Shkup.Fillimi ishte nga bulevardi ‘ Ilinden ’, para shatërvanit ‘Lotus’ në ora 9:00.Garuesit vrapojnë në drejtim të City Mall, ku në semaforët afër rrugës ‘Ljublanska’ do të kthejnë gjysmërreth dhe do të kthehen nga ana tjetër bë bulevardin ‘ Ilinden afër zonës për këmbësori të Kuvendit të Qytetit. Në këtë drejtim do të bëhet edhe pjesa e mbetur e maratonës që do të përfundojë në pikë nisjen afër shatërvanit ‘Lotus’. vrapon 10km” është nën patronazhin e Agjencisë për të rinnj dhe sport. /albeu.com/