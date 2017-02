Maqedonia vuan nga korupsioni i fshehur

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 07/02/2017, ora 13:52

"Koruspioni i fshehur sistematik është karakteristike për Maqedoninë, si dhe për një pjesë e madhe të vendeve në tranzicion. Kjo është e pamatshme përshkak që nuk janë të parapara ligje të cilat mund ta sanksionojnë.Për t'u kontrolluar është e nevojshme të zbatohet ligji i nivelit më të lartë nga ajo momentale pa marë parasysh kush është në qeveri." ka thënë profesori Miodrag Llaboviç nga fakulteti për siguri në Shkup."Më shumë se 15 vite, korupsionin në gjitha tiparet e saj dhe ndërtiparet po e hetoj, veçanërisht ajo që do të thotë tipare origjinale të korupsionit të fshehur , suptile, perfide në të cilën hap dimenzione të reja teorike.Korupsioni i fshehur është karakteristike për Maqedoninë, por edhe për 80 përqind të vendeve të pa zhvilluara në botë, ata në tranzicion", thotë Llaboviç.Ai shton se ligjet tona nuk munden të arrijnë këtë formë të korupsionit "Format e pandryshueshme të korupsionit të cilat nuk janë të parapara me ligj, jo vetëm që nuk janë në pozitat më të lartë të asaj hierarkie në sistemin e fshehur dhe të mbrojtura, ata edhe me ligjet nuk janë të parapara.Edhe po të duan këto institucionet tona përkatëse, nuk do të munden të sankcionojnë përshkak se nuk egzistojnë vepra penale, as kundërvajtje për këto tipare, ndërsa këto janë më së shumti të dëmshme", spjegon Llaboviç."Zgjidhja, është në serine e ndërlidhur sistematike të këtyre institucioneve të pavarura shtetërore nga ajo qeveri ligjvënëse, por jo edhe absolutisht të pavarur nga një set më të gjerë të mekanizmave kontrolluese të cilat në mënyrë totalisht kualitativ duhet të konstituohen nga përfaqësuesit kyç të segmenteve sociale. Vet sistemi duhet të vendos ligjin në një nivel më të lartë, pa mar parasysh në atë se a do të ketë vullnet politik ose nga ajo se kush do të jetë në qeveri", thotë ai.Llaboviç shpjegon se asnjë lloj i korupsionit nuk mundet tërësisht të zhduket, por patjetër të zgjedhen dhe të vendosen nën kontroll social, transmeton "Rel". /albeu.com/