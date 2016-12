Maqedonia, vendi i vetëm në rajon me dy operatorë telefonik

Shtuar më 24/12/2016, ora 10:02

Maqedonia është vendi i vetëm në rajon me vetëm dy operatorë telefonik për shkak se operatorë t e mëdhenj nuk kanë interes të investojnë në Maqedoni Kështu ka deklaruar drejtori i Agjencisë për komunikim elektronik, Sasho Dimitrijoski, tha se interes për të investuar në Maqedoni për momentin kanë vetëm dy kompani.“A do të ketë operatorë të tretë në vitin 2017, varet prej vlerësimit të operatorë ve botëror se a do të gjejnë interer për të investuar këtu.Ajo që ne duhet të bëjmë është të rregullojmë spektrin e frekuencave, që është një nga kushtet themelore që një operatorë i interesuar të aplikojë në tender dhe të investojë këtu”, deklaroi Dimitrijoski./albeu.com/