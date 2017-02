Maqedonia rrezikon të ngelet pa naftë për shkak të grevave në Greqi

Shtuar më 15/02/2017, ora 13:55

Maqedonia rrezikon të ngelet pa naftë për shkak të grevës së bujqëve, ndërsa vendkalimi kufitar "Evzonni" mes Maqedonisë dhe Greqisë vazhdon të jetë i mbyllur.Kjo për shkak se nga rafineria e naftë s " Okta " bëjnë me dije se hapja e vendkalimeve ku kalojnë cisternat, në Mexhitlia, Dellçevë dhe Novo Selo, rrisin shpenzimet për transport, por që e bëjnë të pamundur për të siguruar sasinë e nevojshme me naftë të Maqedonisë."Dje kemi shfrytëzuar edhe vendkalimin kufitar nga Bullgaria, por kjo është e pamjaftueshem për të siguruar sasinë e nevojshme të naftë s që duhet në Maqedoni", kanë bërë me dije " Okta ". /albeu.com/