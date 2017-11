Maqedonia nuk do të marrë pjesë në Eurovision, ja arsyet

Shtuar më 09/11/2017, ora 20:33

Emri i Maqedonisë nuk u gjet në listën e 42 pjesëmarrësve në festivalin e këngës evropiane ( Eurovision ) për vitin e ardhshëm.Si arsye se pse Maqedonia nuk do të ketë përfaqësues të vetin në Eurovision në vitin 2018 "> 2018 përmendet borxhi të cilën servisi publik e ka ndaj EBU-së. Eurovision Song Contest në vitin 2018 "> 2018 do të mbahet prej datës 8 deri 12 maj në Lisbonë të Portugalisë me moton All Aboard!, ndërsa në finale do të mund të kualifikohen 26 nga gjithsej 42 shtete pjesëmarrëse. /albeu.com/