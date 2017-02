"Maqedonia me qeveri të re deri në fund të javës"

Shtuar më 20/02/2017, ora 13:10

Partitë politike në Maqedoni ende nuk e kanë formuar qeverinë re pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit, ku vendi kaloi në zgjedhje të parakohshme për të zgjidhur krizën politike në vend.Por, duket se rezultati i zgjedhjeve ka krijuar një ngërc pasi VMRO-ja e humbi mundësinë për formimin e qeverisë, ndërsa nga LSDM-ja dhe BDI-ja janë intensifikuar bisedimet, por ende pa ndonjë marrëveshje të mundëshme.Analisti Ismet Ramadani konsideron se disa forca ekstreme të koordinuara nga VMRO-DPMNE krijojnë situatë që porosit qytetrët se mund të ndodhë ndonjë tensionim edhe më i madh dhe kriza politika do të thellohet."Mendoj se partitë politike të cilat po bisedojnë për të formuar qeverinë qoftë LSDM-ja qoftë BDI-ja por edhe dikush tjetër duhet ta kenë parasysh se çdo shtyerje e afateve kohore mendoj se po krijon tensone në shtet dhe po tentojnë disa forca ekstreme të koordinuara nga vmro që të krijon situatë e cila do të jepë porosi te qytetarët se mund të ndodh ndonjë tensionim edhe më i madh dhe kriza politike do të thellohet, prandaj formimi i qeverisë në fakt të gjithë atyre të cilët bëjnë plane për të pamundësuar formimin e saj, në një mënyrë ua shkurton ose ua ngushton hapsirën e veprimit", ka thënë Ramadani.Gjithashtu ai thotë se nesë bisedimet mes BDI-së dhe LSDM-së rreth platformës janë absolvuar, sipas tij duhet sa më shpejtë të formohet qeveria dhe të filloj funksionimi normal i institucioneve të vendit dhe qytetarët të kenë shpresë se kjo krizë e formimit të qeverisë po shkon drejt zgjidhjes."Mendoj se në qoftë se bisedimet rreth platformës janë absolvuar midis BDI-së dhe LSDM-së atëherë duhet sa më shpejtë të shkohet në formatim të koalicionit qeveritar dhe të filloj funksionimi i shtetit në rretha pak më normale dhe defintivisht tu jepet shpresë edhe qytetarëve se po dalin nga kriza", ka thënë Ramadani.Nga ana tjetër, analisti politik Petar Arsovski vlerëson se tani më është koha që të formohet qeveria ku sipas tij partitë e mëdha kanë deklaruar diferencat e vogla dhe tani ato duhet të formojnë qeverinë. Gjithashtu potencon se gjasat janë të mëdha që të kemi një përbërje qeveritare."Teoritikisht mundet të pritet që të formohet qeveria, duke i pasur parasysh se partitë e mëdha kanë paralajmëruar se ka diferenca të vogla që ju kanë mbetur, por deri tani disa herë i kanë shtyrë këto afate dhe unë ende do të isha i kujdesshëm rreth asaj se a do të formohet ose jo. Apsolutisht mendoj se është e mundur që të formohet qeveria", deklaroi Petar Arovski.Megjithatë zvaritja e bisedimeve po vazhdon akoma edhe pse kemi parasysh se ndryshe nga zgjedhjet e tjera tani në tryezë është platofroma e shqiptarëve ku partive politike qoftë te bllokut shqiptar ose maqedonas po ju duhet shumë më shumë kohë që të arrijnë në një gjuhë të përbashkët, transmeton "Zhurnal". /albeu.com/