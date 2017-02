Maqedonia frikësohet nga presidenti i ri gjerman

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 13/02/2017, ora 09:31

Zgjedhja e Frank-Walter Steinmeier si president Gjermanisë, ka shtuar shpresën tek vendet e Ballkanit se do t'i mbështesë në BE. Steinmeier , duke qenë deri më tani ministër i punëve të jashtme të Gjermanisë është njohës shumë i mirë i çështjeve të Ballkanit , madje disa herë ai ka shprehur qëndrimin e tij për Maqedoninë se ajo duhet t’i kthehet stabilitetit dhe rrugës së reformave për t’u bërë pjesë e Bashkimit Evropian.Sa i përket Maqedonisë, VMRO DPMNE që dikur njihej si e afërt me politikat gjermane, tanimë është në luftë të hapur me këtë shtet, transmeton "Zhurnal".Kujtojmë gjithashtu se Steinmaier njihet si mik i shqiptarëve dhe shumë i rreptë ndaj politikave të Beogradit, si dhe kritik i madh i presidentit të SHBA-ve, Donald Trumpit. /albeu.com/