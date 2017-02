"Maqedonia dhe Serbia do e kenë të vështirë rrugëtimin euroatlantik"

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 10/02/2017, ora 09:59

Eksperti i çështjeve politike në Ballkan, John Lampe, duke folurpër politikën e brendshme të Maqedonisë, ka thënë se Maqedonia është e bllokuar në procesin e afrimit me Bashkimin Evropian.Prokurorja Speciale, Katica Janeva nuk mund të vazhdojë me punën e rasteve të korruptuara në qeverinë e Maqedonisë edhe nëse modeli sipas të cilës PSP u ngrit është fjalë për fjale kopje romane, e cila po tregohet e suksesshme, ka thënë Lampe.Lidhur me administratën e Gruevskit, presioni ndaj votuesve në zgjedhje, arrestimi i bashkëmendimtarëve, kritikat ndaj OJQ-ve, Shoqërisë së Hapur, situata në të cilën BDI shqiptare nuk dëshiron të koalicionojë me partinë qeverisëse OBRM-PDUKM dhe kërkesa për shqiptarët si gjuhë e dytë zyrtare në Maqedoni së bashku me veton greke për emrin, i jep imazh të gjendjes pa shumë shpresë, ka thënë eksperti.Ai ka shtuar se Serbia dhe Maqedonia janë në grupin e vendeve që kanë shumë punë për të bërë në procesin euroatlantik. /albeu.com/