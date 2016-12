Maqedoni / Formimi i qeverisë së re, sfidë e madhe

Shtuar më 22/12/2016, ora 13:41

Kush do ta fitojë mandatin që të formojë qeveri të re edhe nëse numri i deputetëve do të jetë i barabartë, është vetëm njëra nga dilemat kryesore që është përhapur në opinion. Po edhe nëse nuk ka ndryshime, formimi i qeverisë do të jetë një sfidë e madhe.Maqedonia do të përballet me sfida dhe situata më të komplikuara edhe nëse rivotimi i dielës në vendvotimin në Tearcë e ndryshon raportin e forcave në kuvend.Më pak ose më shumë parashikime janë skenarët nëse rezultatet mbeten të njëjta siç janë deri tani, gjegjësisht 51 deputet për VMRO-në dhe 49 për LSDM-në, por niveli eventual i raportit të deputetëve hap më shumë dilema rreth asaj se kush do të jetë mandatar dhe si do të jetë përbërja e qeverisë së ardhshme, shprehen analistët."Sipas rregullave ligjore, ai i cili do ta fitojë shumicën, e fiton mandatin për formimin e qeverisë. Por, në rast se asnjëra nuk ka shumicë, atëherë kryetari mandatin do t'ia japë atij që mundet të tregojë se mund të sigurojë shumicë, ndërsa shumica sigurohet në bashkëpunim me partitë tjera", thotë analisti politik Albert Musliu.Pa dallim të rezultateve zgjedhore , pas rivotimit të dielës, Musliu nuk dyshon se kryetari Gjorgje Ivanov mandatin për formim të qeverisë së re do t’ia ndajë VMRO-së.Por madje edhe nëse mbetet i njëjtë raporti siç është tani, Musliu tha se BDI-ja ka tendencë që ta ftojë edhe një parti tjetër shqiptare në qeverinë e re, me qëllim që të mos jetë e ngushtë shumica dhe të sigurojë parimin e Badinterit.Megjithatë, formimi i qeverisë së re dhe kombinimet e mundshme, sipas tij paraqesin nxitje plotësuese në elitën politike që të mësojnë kulturën për kompromis dhe marrëveshje."Duke marrë parasysh edhe përbërjen e kuvendit të ri, besoj se këtë proces duhet ta bëjnë më transparentë.Sepse i kemi parë rezultatet e zgjedhjeve, e kemi parë përgjigjen dhe reagimin e votuesve kështu që mendoj se këtë herë nëse jo të tjerët, barem partitë shqiptare do të jenë të detyruara për transparencë më të lartë të procesit", ka deklaruar Musliu. Nëse raporti i mandateve të deputetëve do të jetë i barabartë pas rivotimit të dielës, profesori universitar Temllko Risterski pret që mandati për formimin e qeverisë t'i jepet opozitës. Nëse rezultatet janë 50:50 kryetari duhet të mbajë llogari për vullnetin e shumicës së qytetarëve, të cilët në këto zgjedhje kanë votuar për ndryshim.Fati jonë është se nuk kanë koalicuar të gjitha së bashku, por janë formuar disa blloqe, nga të cilat askush nuk ka fituar mandat të deputetëve.Duhej të bashkohen të gjitha dhe atëherë do të ishte i qartë vullneti i qytetarëve për jetë më të mirë, ndërsa kështu janë krijuar kushte për manipulim", deklaroi Risteski.Sipas tij, është e mundur që të mbetet koalicioni i vjetër VMRO dhe BDI për deri sa raporti i mandateve të deputetëve do të mbetet i pandryshuar, por në atë rast ai i lajmëron rreziqet e mundura si: qeveri jostabile, pakënaqësi te qytetarët, gjendje ekonomike-sociale të vështirë, standard të ulët jetë sor dhe një varg efekte tjera të padëshiruara, transmeton "REL". /albeu.com/