Maqedonasit dalin në mbrojtje të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare (VIDEO)

Shtuar më 19/02/2017, ora 10:14

Vazhdojnë ende barrierat për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoni , të nxitura nga interesa të ngushta partiake dhe personale.Gjatë një diskutimi në emisionin "Click Plus", Bojan Jovanovski tha se "diskutimi për dygjuhësinë në Maqedoni është një absurd i madh për arsye se shqiptarët në këtë vend janë qytetarë të barabartë."Aktori Marin Babiq konsideron se pikërisht njohja e gjuhës frënge i ka mundësuar atij që rolin e Molierit ta përgatisë në origjinal "Unë e kisha origjinalin dhe pata mundësinë të bëj krahasim me gjuhën maqedonase . Në përkthimin në gjuhën maqedonase hasa në shumë pengesa. Për dallim nga ajo, unë shumë lehtë u gjeta në tekstin origjinal ", tha Babiq.Ndërsa aktivistja Nora Shaqiri Markoviq tha se gjithnjë do t'i jetë falënderuese babait të saj që e ka regjistruar në shkollë fillore në gjuhën maqedonase me qëllim që të interesohet për bashkësinë në të cilën jeton.Viktor Grozdanov, anëtar i udhëheqjes më të lartë të Opsionit Qytetar për Maqedoninë tha se problemi me përdorimin e gjuhës është ngritur në një nivel që nuk e meriton."Biznesmenët në Maqedoni qeverisë nuk i paguajnë para, ndërsa kjo e fundit nuk u lëshon para komunave. Njerëzit nuk munden t’i marrin paratë dhe nuk munden të marrin paga. Përse? Sepse ne merremi se kush do të bëjë qeveri në Maqedoni ?", tha Viktor Grozdanov, GROM. /albeu.com/