Maqedonasi martohet me një zviceriane por historia erotike këtu fillon

Shtuar më 05/10/2017, ora 12:35

Para Gjykatës së rrethit në Winterthur të Zvicrës ka përfunduar një proces i ndërlikuar gjyqësor, në të cilin një shtetas maqedonas ishte akuzuar për dhunë seksuale. Bashkëshortja e tij e akuzonte se e ka dhunuar, ndërsa ngjarjen me nënën e saj e ka shpifur. Megjithatë, ai ka këmbëngulur se ka qenë viktimë e vjehrrës, e cila ka tentuar ta joshë.Para gjykatëses ka qëndruar një burrë 30-vjeçar maqedonas , i cili e ka rrëfyer versionin e vet të ngjarjes, e cila e kishte sjellë pasditen e së martës në Gjykatën e rrethit në Winterthur. Ngjarja kishte filluar gjatë një mbrëmje kur ishte takuar me bashkëshorten e vet.Pasuan vite të lumtur, ai u vendos te ajo dhe familja e saj. Më 30 janar 2015 u martuan, ndërsa më 6 qershor 2016 u ndanë pasi bashkëshortja ju besoi intrigave të nënës së saj.„Gjithçka filloi kur bashkëshortja filloi punën në ndërrimin e natës“, ka pohuar bashkëshorti maqedonas në protokolin gjyqësor. „Vjehrra ime erdhi e zhveshur në dhomën time dhe filloi të më ledhatojë“. Një veprim të tillë ai e kishte refuzuar dhe ky refuzim ka qenë shkaku i hidhërimit të saj.Ajo ka tentuar përsëri duke e kërcënuar se do ta ndajë nga bashkëshortja dhe do të dëbohet në Maqedoni. „Që të dy qëllimeve ia arriti“, ka vazhduar i akuzuari.Vjehrra e nxiti vajzën ndaj tij derisa ajo e paditi. Ajo i besoi nënës se kinse ai e kishte tradhëtuar duke u ndarë nga bashkëshorti. Përpos kësaj, ajo e kishte paditur se bashkëshorti e ka keqtrajtuar dhe dhunuar.„Asgjë nuk është e vërtetë nga e gjithë kjo“, ka deklaruar maqedonasi , pasi të njëjtën gjë e kishte kundërshtuar edhe në polici. Ai ka ardhur nga Maqedonia enkas për këtë seancë gjyqësore dhe do të mund të punonte sërish te dy punëdhënsit e mëparshëm në Zvicër, shkruan „Landbote“, përcjellë „Shtegu.com“. Por, më 1 shkurt ai ishte dëbuar nga Zvicra pas akuzave të ngritura nga bashkëshortja Pas shumë negociatave gjyqësore, gjykatësja ka njoftuar lidhur me kërkesën e Prokurorisë e cila ka kërkuar dënim prej 600 frangash zvicerane dhe gjobë prej 1.800 frangash . Nga ana tjetër, gruaja ka kërkuar dëmshpërblim prej 500 frangash dhe mbulimin e shpenzimeve juridike. „Ju lutem, më lejoni sërsih të punoj në Zvicër“, ka kërkuar maqedonasi , pasi nuk e ka idenë se si mund t`i paguajë të gjitha këto shpenzime, kur ai është i paunë në Maqedoni. Ndonjëherë i ka shkuar mendja edhe të bëjë vetëvrasje.Pas një pauze të shkurtër, Gjykata e shqiptoi edhe vendimin e saj: Shtetasi maqedonas lirohet nga çdo akuzë. Gjykata i merr përsipër shpenzimet gjyqësore dhe ia mbulon maqedonasit shpenzimet e rrugës në një shumë prej 500 frangash , duke i refuzuar bashkëshortes dëmshpërblimin.„A do të thotë kjo se unë sërsih guxoj të punoj këtu“, ka parashtruar pyetjen shtetasi maqedonas . Me lot në sy, ai njoftohet se Zyrës zvicerane të migrimit do t`i dërgohet njoftim me shkrim dhe ai do të duhet të paraqitet në këtë ent. Procesi i azilit rrjedhë ndaras nga ai gjyqësor. Gjykata e ka shqiptuar këtë vendim pasi nuk ka mundur të gjejë argumente të forta për akuzat ndaj shtetasit maqedonas