"Mandati nuk varet nga Ivanovi por nga partitë politike" (VIDEO)

Shtuar më 13/02/2017, ora 16:41

Ekspertët konsiderojnë se hapi ardhshëm i presidentit Ivanov për tejkalimin e ngërçit politik dhe formimin e qeverisë së re varet nga partitë politike Sipas tyre, partitë që kanë vullnet për të formuar shumicë duke u pajtuar me platformat e tyre, do t'i kërkojnë Ivanovit të marrë një vendim.Në të kundërt kriza do të vazhdojë ndërsa si zgjidhje e mundshme parashikohet edhe formimi i qeverisë së zgjedhuar. /albeu.com/