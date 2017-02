LSDM reagon ndaj deklaratave të VMRO-së: Gruevski po numëron orët e fundit

Shtuar më 22/02/2017, ora 22:21

Lidhja Social Demokrate ka reaguar me anë të një kumtese si përgjigje ndaj deklaratës së sotme të kryetarit të VMRO-DPMNE-së, Nikolla Gruevski se LSDM në bashkëpunim me BDI-në mundohen ta defaktorizojnë popullin maqedonas."U pa se gjithçka deklaronte Gruevski është gënjeshtër. Nuk ka federalizim, nuk ka kantonizim dhe as ridefinim. Ka vetëm defaktorizim të pushtetit kriminel të VMRO-DPMNE-së, e cila numëron orët deri në fundin e vet politik. Prandaj pushteti në ikje është i shqetësuar ndërsa qytetarët të qetë." thuhet në deklaratën e LSDM-së. /albeu.com/