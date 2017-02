LSDM pritet t’i propozojë koalicion BDI-së përmes një letre

Shtuar më 10/02/2017, ora 20:17

Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë do të dërgojë një propozim në letër për koalicion me BDI-në. Propozimi do të dorëzohet në ditët në vijim, njofton 24Vesti.Se çarë do të ketë në propozim nuk dihet ende, por thuhet se letra do të përmbajë të gjitha elementet. Zaev ka deklaruar dje se ka pika të përbashkëta si çështja e PSP-së, zbatimi i reformave të Priebe-së.BDi nuk ka ndonjë qëndrim për deklaratën e Zaevit, pro burime për këtë televizion thonë se do t’u duhet kohë për të vendosin për një koalicion të mundshëm me LSDM-në. /albeu.com/