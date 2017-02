LSDM partia më e popullarizuar ndër shqiptarët në Maqedoni?

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 13/02/2017, ora 23:31

Një anketë e publikuar mbrëmjen e sotme në televizionin Telma dhe e organizuar nga "Prospekt-M" tregon se rejtingjet e partive politike kanë ndryshuar dukshëm pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit.Sipas anketës, mes votuesve shqiptarë LSDM kryeson me 20.4% para Lëvizjes BESA me 15,1% dhe BDI-së e cila renditet e treta me 14,2%. PDSH ka 10,2% ndërsa Aleanca për Shqiptarët ka 6,7%.Ndërkohë, në bllokun maqedonas, VMRO-DPMNE kryeson me 30.6% ndërsa LSDM me 23.8%.Anketa është realizuar përmes telefonit në periudhën mes 4 dhe 10 shkurtit, me 1000 të anketuar. /albeu.com/