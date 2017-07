LSDM: Opozita do ta propozojë prokurorin, kur të largohen kriminelët nga pushteti i kaluar

Shtuar më 05/07/2017, ora 15:03

LSDM-ja përmes një njoftimi i është përgjigjur deputetit të VMRO-DPMNE-së, Ilija Dimovski, i cili kërkoi që prokurorin e ri publik ta propozojë opozita Nga LSDM thonë se, opozita do ta propozojë prokurorin kur të largohen kriminelët nga pushteti i kaluar."Sistemit të drejtësisë në Maqedoni i duhen ekspertë dhe profesionistë të cilët do të punojnë me angazhim, profesionalisht dhe të pavarur, të liruar nga presionet partiake. Për të qenë e besueshme dhe në mundësi të propozojë zgjidhje ekspertësh, opozita së pari duhet të pastrohet nga krimet. Opozita do ta propozojë prokurorin e ri, pasi të pastrohet nga gjithë krimet e pushtetit të kaluar", thuhet në reagimin e LSDM-së.Nga kjo parti gjithashtu thonë se, për gjithë reformat që janë në interes të qytetarëve do të duhen dy të tretat e deputetëve dhe shtojnë se do të kërkojnë konsenzus nga të gjitha partitë politike. /albeu.com/