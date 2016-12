LSDM: Maqedonia do të ketë qeveri të re

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 25/12/2016, ora 21:21

Zëdhënësi dhe shefi i shtabit zgjedhor të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Petre Shilegov mbrëmjen e sotme deklaroi se, pavarësisht rezultatit të rivotimit të sotëm, edhe qytetarët e Tearcës treguan qartë se duan ndryshime në Maqedoni. Maqedonia pas këtyre zgjedhjeve do të ketë qeveri të re", deklaroi Shilegov gazetarëve në Tearcë pas mbylljes së vendvotimit dhe numërimit të rezultateve.Sipas vëzhguesve, të cilët prezantuan rezultatet e para jozyrtare, LSDM për pak vota nuk arriti ta fitojë edhe një deputet , kështu që mbetet rezultati i 11 dhjetorit, sipas të cilit VMRO-DPMNE në Parlamentin e ri do të ketë 51, përballë 49 të LSDM-së.Ky rezultat, porositi LSDM-ja, tregon se Maqedonia sido qoftë do të ketë një shumicë të re parlamentare, të cilën nuk do ta udhëheqë VMRO-ja porse LDSME-ja.Sipas raporteve, LSDM ka fituar 245 vota, VMRO DPMNE 150, BDI një votë, PDSH 1 dhe Aleanca për Shqiptarët 1 votë. Dy vota janë të pavlefshme.LSDM-së i nevojitej diferencë prej 304 votave për të fituar një deputet në llogari të VMRO-së, e cila fillimisht këmbëngulte se do ta bojkotojë këtë rivotim, por në fund u pendua./Albeu.com/LSDM: Maqedonia do të ketë qeveri të reZëdhënësi dhe shefi i shtabit zgjedhor të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Petre Shilegov mbrëmjen e sotme deklaroi se, pavarësisht rezultatit të rivotimit të sotëm, edhe qytetarët e Tearcës treguan qartë se duan ndryshime në Maqedoni. Maqedonia pas këtyre zgjedhjeve do të ketë qeveri të re", u deklaroi Shilegov gazetarëve në Tearcë pas mbylljes së vendvotimit dhe numërimit të rezultateve.Sipas vëzhguesve, të cilët prezantuan rezultatet e para jozyrtare, LSDM për pak vota nuk arriti ta fitojë edhe një deputet , kështu që mbetet rezultati i 11 dhjetorit, sipas të cilit VMRO-DPMNE në Parlamentin e ri do të ketë 51, përballë 49 të LSDM-së.Ky rezultat, porositi LSDM-ja, tregon se Maqedonia sido qoftë do të ketë një shumicë të re parlamentare, të cilën nuk do ta udhëheqë VMRO-ja porse LDSME-ja.Sipas raporteve, LSDM ka fituar 245 vota, VMRO DPMNE 150, BDI një votë, PDSH 1 dhe Aleanca për Shqiptarët 1 votë. Dy vota janë të pavlefshme.LSDM-së i nevojitej diferencë prej 304 votave për të fituar një deputet në llogari të VMRO-së, e cila fillimisht këmbëngulte se do ta bojkotojë këtë rivotim, por në fund u pendua./Albeu.com/